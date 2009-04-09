Банк Японии может еще снизить учетную ставку

Банк Японии не исключает снижения учетной ставки до нуля, однако пока его устраивает текущий уровень 0,1% годовых. Об этом в четверг заявил управляющий центробанка Масааки Сиракава, сообщает k2kapital..

"Ключевая процентная ставка банка Японии на уровне 0,1% достаточно низка. Ее целью является поддержать экономику и условия финансирования, при этом стимулируя активность на финансовом рынке", - цитирует Reuters выступление Сиракава перед комитетом по финансовому сектору в верхней палате японского парламента.