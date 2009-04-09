Отток депозитов населения из банков уменьшился

В марте чистый отток депозитов населения из банков составил 4,8 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем в феврале, пишет газета «Дело» (№ 57 от 9 апреля).

Эту позитивную для финучреждений тенденцию банкиры объясняют несколькими факторами. В первую очередь, считают они, повлияла стабильность национальной валюты, поскольку раньше люди хотели перевести вклады в доллары, теперь уже немного успокоились. Во-вторых, важную роль сыграло и то, что предрекаемых многими политиками гиперинфляции и финансового коллапса так и не произошло.

«Люди начали переосмысливать свои действия. Они забрали деньги из банков, но ведь сейчас эти средства не приносят дохода. Поэтому отток депозитов уменьшился», — считает временный администратор «Родовид Банка» Виктор КРАВЕЦ.

Часть средств население попросту не смогло забрать, даже если и хотело. На данный момент в 11 банках введена временная администрация и действует запрет на выдачу депозитов. При этом среди проблемных банков есть довольно крупные держатели денег физлиц — «Укрпромбанк», банк «Надра», «Родовид Банк» и банк «Киев». Всего в проблемных банках хранится более 12% вкладов граждан, отмечает издание.

Более того, даже те банки, в которых не введена временная администрация, используют все способы, чтобы перенести сроки выплат по вкладам или уговорить клиентов не забирать свои средства. В последнее время, комментирует финансовый эксперт Игорь ФРАНЦКЕВИЧ, ставки по вкладам значительно выросли. Кроме того, горячие деньги уже ушли из банков. «То есть часть вкладчиков-паникеров свои средства забрали, а другие уже успокоились, увидев стабильность курса», - добавил он.

По мнению экспертов, еще больше могут успокоить вкладчиков реальные действия властей по рекапитализации проблемных финучреждений. Как только появятся первые сообщения о национализации банков, доверие вкладчиков вырастет еще больше.

«Если банк государственный, то получается, что государство гарантирует, что это финучреждение не разорится. Насколько я знаю, есть много желающих перевести свои средства в государственные банки «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», - сообщил В.КРАВЕЦ.