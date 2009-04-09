Финансовый кризис в США не окончен

Финансовый кризис в США не только "далеко не окончен", но и, "судя по всему, укореняется в экономике в целом".

Такой вывод сделала специальная комиссия, созданная Конгрессом США для надзора за выполнением антикризисных планов правительства, передает ИТАР-ТАСС.

В своем отчете она, в частности, указала, что власти уже выделили или зарезервировали для борьбы с кризисом более 4 трлн. долл., но добились пока в лучшем случае лишь "смешанных" результатов.

Комиссия, возглавляемая профессором Гарвардской школы права Элизабет УОРРЕН, считает, что Минфину США имеет смысл рассмотреть "потенциальные политические альтернативы" своему подходу к борьбе с кризисом. Не настаивая пока на каких-либо конкретных рецептах, она, в то же время, указывает, что проблемные компании и их руководители должны нести ответственность за свои действия, причем на условиях, понятных и рынкам, и широкой общественности.