Фискальная служба в ходе обысков спиртзаводов изъяла 1,4 тысячи тонн спирта

Государственная фискальная служба в ходе обысков на 6 государственных спиртовых заводах в Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях, которые не входят в состав предприятия «Укрспирт», изъяла 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 млн гривен, сообщила пресс-служба ГФС.

«В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя, нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки. Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта», - цитируются в сообщении слова первого заместителя главы ГФС Сергея Билана.

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Он также сообщил, что мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе и в отношении бывших руководителей ГП «Укрспирт».

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в ходе обысков, проведенных 24 июля на государственном предприятии "Укрспирт", изъяла около 980 тонн спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн.

Разрешение на обыски 41 спиртзавода в 14 областях Украины дал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ГП "Укрспирт". В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины, и факты вероятного неучтенного изготовления продукции.