Рубль на ММВБ укрепился к доллару
10:44, 09 апреля 2009Финансы
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И к бивалютной корзине
Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск повысился до 33,5334 рубля за доллар с 33,7781 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает k2kapital..
Курс рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) вырос до 38,48 с 38,64 рубля.
Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск. Торги с этими расчетами проходят на ММВБ с 10:00 до 17:00 мск.
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