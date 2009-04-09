Рубль на ММВБ укрепился к доллару

Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск повысился до 33,5334 рубля за доллар с 33,7781 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает k2kapital..

Курс рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) вырос до 38,48 с 38,64 рубля.

Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск. Торги с этими расчетами проходят на ММВБ с 10:00 до 17:00 мск.