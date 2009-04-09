Курс доллара в банках почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,09 грн. По сравнению с 8 апреля курс покупки-продажи американской валюты незначительно понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,05 грн., по продаже – 8,05-8,14 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,48 грн., продают – по 10,84 грн. (курс почти не изменился со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,7005 грн., по продаже – в пределах 10,70-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,7% по сравнению с 8 апреля и составляет в среднем 0,2191 грн., курс продажи снизился на 0,4% – до 0,2475 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,238 грн., по продаже – 0,238-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,09 грн. (курс незначительно снизился по сравнению с 8 апреля).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн. (курс немного повысился по сравнению с 7 апреля), курс продажи – 10,83 грн. (курс почти не изменился).

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам понизился на 0,6% по сравнению с 8 апреля и составил 0,217 грн., курс продажи снизился на 0,7% – до 0,2509 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,80/8,07 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,20 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,90/8,05 грн., евро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 9 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,18787, к российскому рублю – 0,22796.