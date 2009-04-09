ING уходит из Украины

Голландская ING Группа сворачивает розничный бизнес в Украине и в этом направлении реструктуризирует направления деятельности «ИНГ Банк Украина».

«Сегодня ING Группа объявила о своем решении свернуть недавно начатый розничный бизнес в сфере банковских услуг в Украине. Такое решение является частью глобального процесса пересмотра бизнес-портфеля ING с целью упрощения структуры ING Группы», - говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном сегодня.

В пресс-релизе указывается, что в сегодняшних сложных экономических условиях ING Группа обязана продолжать оптимизировать свой капитал и выравнивать баланс. Именно поэтому было принято решение не привлекать масштабные инвестиции, необходимые для успешного развития розничного банковского бизнеса в Украине.

АБ «ИНГ Банк Украина» уверяет, что все обязательства перед клиентами и сотрудниками будут соблюдены. Розничные офисы АБ «ИНГ Банк Украина» будут работать до 29 мая 2009 года. В ближайшее время клиенты будут проинформированы относительно процесса закрытия их счетов.

Как сообщал УНИАН, «ИНГ Банк Украина» начал предоставлять услуги в розничном секторе в июне 2008 года. В 2009 году банк планировал открыть свои отделения в Одессе, Харькове, Львове, Донецке, Днепропетровске, а до конца 2010 года развить свою сеть до 250 отделений, включая города с населением больше 100 тыс. человек.

Справка УНИАН. "ING Банк" – международный банк, входит в группу компаний ING, основанную в Нидерландах.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2009 года активы банка составляли 9,506 млрд. грн., обязательства – 8,677 млрд. грн., собственный капитал – 829,089 млн. грн., уставный капитал – 304,761 млн. грн.

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 226,8 млн. грн.

По данным НБУ, 100% акций банка владеет нидерландский «ИНГ Банк Н.В.»