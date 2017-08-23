Розничная торговля в Украине с начала года выросла до 444 миллиардов гривень

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2017 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 443,824 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январе-июль 2016 года оборот розничной торговли составил 628,9 миллиарда гривень, что на 185,1 миллиарда гривень по сравнению с данными за 2017 год.

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В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является не корректным, так как с 2017 года изменилась методология расчёта.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 21% - до 9,8 миллиарда гривень), Винницкой (на 17,7% - до 11,2 миллиарда гривень), Одесской (на 12,8% - до 33,8 миллиарда гривень), Сумской (на 10,8% - до 8,7 миллиарда гривень), Николаевской (на 10,6% - до 10 миллиарда гривень), Черкасской (на 9,5% - до 10,47 миллиарда гривень) и Львовской (на 9,5% - до 26,8 миллиарда гривень) областях.

Наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-июле было зафиксировано в Волынской области (на 9,1% - до 8,1 миллиарда гривень).

Оборот розничной торговли в июле 2017 года по сравнению с июнем увеличился на 6,7%, а с июлем 2016 года на 6,8%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июле 2017 года составил 311,8 миллиарда гривень, что на 7,5% больше показателя за январь-июль 2016 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 362,596 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2016 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 628,9 миллиарда гривень.