Межбанк: доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0110/8,0685 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2380/0,2405, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6420/10,7245. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3287/1,3289 (среда – 1,3191/1,3193).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения 7,8000.