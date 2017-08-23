Осенью курс гривни ожидается около 24,5 - 26,5 за доллар – эксперт

Предстоящей осенью украинской гривне ничего не угрожает, и курс будет колебаться в диапазоне 24,5 – 26,5 гривни/доллар, считает координатор общественной платформы "Новая страна" Тарас Козак.

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По мнению эксперта, в случае активизации приватизации госимущества и принятия парламентом законодательства о свободном обращении земель сельхозназначения, можно ожидать укрепления гривни до уровня 22 - 23 гривни/доллар.

"Сейчас избыток валюты на межбанковском рынке. Национальный банк практически еженедельно выкупает 40-50 миллионов долларов для недопущения резкого роста курса гривни. Подобная ситуация и на наличном рынке. Граждане и мелкие бизнесмены больше продают валюты, чем покупают", - поясняет эксперт.

Козак отметил, что в прежние годы курс гривни традиционно снижался осенью по причине роста закупки газа, наращивания импорта потребительских товаров, неравномерности бюджетных расходов и неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков.

"Для отвязки от такой сезонности финансовые органы - Министерство финансов и Национальный банк, а также НАК "Нафтогаз Украины" провели серьезную работу. Это и переход на 3-летнее бюджетирование, и отказ от удержания курса гривни "до последнего", и отказ от покупки газа у агрессора. Внешняя конъюнктура в этом году тоже благоприятная, а урожай зерновых ожидается неплохой", - добавил эксперт.

По его словам, также важным фактором стабильности на валютном рынке является здоровое состояние государственных финансов, при этом дефицит госбюджета в этом году будет меньше ожидаемого.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня продолжается планомерно укрепляться по отношению к доллару США. Так, на этой неделе котировки гривни к доллару выросли на межбанковском валютном рынке на 20 копеек – до 25,4 гривни/доллар, и в таких же пределах – на наличном валютном рынке.