Нацбанк продал еще 20 золотых монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины в ходе очередного аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины" продал 20 предложенных для реализации монет на общую стоимость почти 2,8 миллиона гривень.

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Как сообщается на сайте регулятора, максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 146,142 тысяч гривень, минимальная – 131,142 тысяч гривень.

Также сообщается, что аукцион состоялся в системе электронных торгов универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" с возможностью удаленного доступа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 августа 2016 года ввел в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины" номиналом 250 гривень, изготовленную из золота 900-й пробы с чистой массой драгоценного металла 62,2 грамма.

Регулятор планирует реализовать весь тираж этих монет на аукционах Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".