29 августа в Житомире проведут внеочередную сессию горсовета, чтобы привлечь инвестиции в экономику города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как отмечается в сообщении, привлечение инвестиций в Житомир — один из самых приоритетных направлений. Об этом на бюджетной комиссии сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Внеочередная сессия Житомирского городского совета состоится 29 августа. Депутаты рассмотрят 13 вопросов.

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«Коммунальному предприятию «Центр инвестиций» мы планируем передать земельный участок в районе станишивских недостроев очистных сооружений в размере 24,6 га. Этот земельный участок принадлежит КП «Житомирбудзамовник», которое находится в стадии ликвидации. Никаких документов на право собственности изготовлено не было. Мы изготовили всю документацию, чтобы сохранить земельный участок в собственности общины», - пояснил депутатам Сухомлин.

Также на сессии выделят участок в размере 18 га для строительства городского солнечной электростанции.

«В районе глубочицкой окружной трассы мы планируем передать тому же КП «Центр инвестиций» земельный участок в размере 18 га для строительства городского солнечной электростанции мощностью 10 Мегаватт. Сейчас этот земельный участок принадлежит нашему коммунальному предприятию «Зеленстрой», – рассказал городской голова.

Еще один важный вопрос, который будет рассматриваться на внеочередной сессии — это передача взлетной полосы Житомирского аэропорта и земельного участка под ним в собственность города.

«Инвестор, который сумел сохранить городской аэропорт сейчас не в состоянии профинансировать строительство, реконструкцию и удлинение взлетной полосы. Если этого не сделать, то Житомир не сможет принимать пассажирские самолеты. Я провел ряд встреч с министром транспорта, председателем и заместителем бюджетного комитета Украины относительно финансирования взлетной полосы в Житомире. В сентябре состоится заседание бюджетного комитета, где будет рассматриваться вопрос о выделении денег из госбюджета на финансирование взлетной полосы. Это возможно сделать лишь тогда, если полоса находится в коммунальной или государственной собственности. Поэтому, по договоренности с владельцами Житомирского аэропорта они бесплатно передают Житомиру взлетную полосу и земельный участок под ним», - добавил Сухомлин.

Ранее сообщалось, что Китай предлагает Житомирщине услуги экспорта и импорта продовольственных товаров.