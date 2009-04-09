ЕС выделил 3 трлн евро на спасение банков

Страны-члены Евросоюза выделили на спасение банков в условиях глобального финансового кризиса в общей сложности порядка трех триллионов евро, что составляет около 25% суммарного ВВП, подсчитали эксперты Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

Согласно обнародованным исполнительной властью ЕС данным, общая сумма банковских гарантий при этом составила 2,3 триллиона евро. Еще около 300 миллиардов евро было потрачено государствами ЕС на реализацию планов рекапитализации финансовых учреждений и порядка 400 миллиардов евро - на специальные меры их спасения и реструктуризации.

Из членов ЕС наибольший объем банковских гарантий предоставила Дания - на сумму 560 миллиардов евро, что в два раза превышает национальный ВВП. За Данией в этом списке следуют Германия, Франция, Испания и Нидерланды.