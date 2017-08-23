Нацбанк с 24 августа отменяет лимит на получение валюты физлицами

Национальный банк Украины продолжил ослабление антикризисных мер на валютном рынке и отменил лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, до настоящего времени составляющий не более эквивалента 250 тысяч гривень в сутки.

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"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", - сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №81, вступающее в силу 24 августа.

Регулятор отметил, что считает возможным полностью отменить это ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизацию валютного рынка. При этом Нацбанк ожидает, что это решение будет способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам.

Этим же постановлением НБУ отменил запрет на выпуск сберегательных сертификатов на предъявителя и расширил перечень иностранных кредиторов, в пользу которых разрешается досрочное погашение кредитов и займов.

Кроме того, регулятор упростил для банков расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию, чтобы стимулировать форвардные операции и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.