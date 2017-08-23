Нацбанк ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2554,5580 (23 августа – 2545,1704)

100 EUR – 3014,1230 (23 августа – 2995,9201)

10 RUR – 4,3202 (23 августа – 4,3110)

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Как сообщал УНИАН, 23 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,56/25,59 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,14/30,18 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,5456 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 464 сделки на сумму 310,88 миллиона долларов.