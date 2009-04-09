Япония увеличит помощь экономике до 150 млрд долл.

Японское правительство решило увеличить размер помощи экономике до 15,4 триллиона иен (154 млрд. долл.) с предполагаемого ранее уровня в 10 триллионов иен, чтобы побороть самую страшную со времен окончания Второй мировой рецессии, сообщает Рейтер..

Как сообщили в четверг источники в правящей Либерально-демократической партии, стимулирование японской экономики будет производиться за счет дополнительной эмиссии гособлигаций. Предложенные меры оцениваются в 3,1 процента ВВП Японии.

Премьер-министр Японии Таро Асо выступит в четверг, финальный список мер помощи экономике будет обнародован в пятницу.

Правящая партия оговорила, что в субсидиях особенно нуждаются производители экологически безопасных автомобилей и солнечных батарей.

Однако новые меры стимулирования экономики еще должны быть одобрены в парламенте, верхняя палата которого контролируется оппозицией.

Япония уже выделила на помощь экономике 12 триллионов иен. В случае благополучного прохождения законопроекта через парламент общая сумма, которую страна планирует потратить на борьбу с кризисом, вырастет до 5,5 процента ВВП.

В октябре-декабре 2009 года японская экономика сократилась на 3,1 процента в квартальном исчислении. Эксперты прогнозируют, что в январе-марте ВВП Японии снова уменьшится на 2,5 процента.

Несмотря на то, что банковская система Японии меньше других пострадала от кредитного кризиса, страна переживает более глубокую рецессию, чем другие индустриально развитые государства, поскольку ее экономическое благополучие зависит от экспорта автомобилей и электроники. Спрос на эти товары сокращается в связи со спадом в мировой экономике.