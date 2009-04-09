Собственный капитал украинских банков вырос на 2,6%

Размер собственного капитала украинских банков (по предварительным данным) за первый квартал 2009 года увеличился на 2,6% - до 124,5 млрд. гривень (в том числе за март - сократился на 1,7%). Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: уплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 70,9% от капитала; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,8%; результаты прошлых годов - 1,2%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения - 4,6%; результаты текущего года - 0,3%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциированные компании - 9,0%

Удельный вес собственного капитала в структуре пассивов составляет 14,2%

Обязательства банков в первом квартале уменьшились на 6,5% (в т.ч. за март – на 0,7%) – до 753,6 млрд. гривень.

За январь-март т.г. активы банковской системі Украины сократились на 5,3% (в т.ч. за март – на 0,8%) - до 878,1 млрд. грн. Общие активы за указанный период уменьшились на 3,8% (в т.ч. в марте – на 0,5%) - до 935,2 млрд. грн. По данным НБУ, большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,2%.

Количество банков, имеющих лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности, в марте не изменилось и составляет 185 банков (на 1 января т.г. 184 банка имели лицензию НБУ).

Филиальная сеть в первом квартале т.г. сократилась на 55 филиалов (в т.ч. за март – на 30 филиалов) - до 1 259 действующих филиалов.

Как сообщалось, по итогам января Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, а по итогам января регулятор вообще не предоставляет такую информацию.