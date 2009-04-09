Компенсации вкладчикам Сбербанка СССР можно отложить до 2011 года
Союз обманутых вкладчиков
Всеукраинский союз обманутых вкладчиков готов согласиться на отсрочку до 2011 года выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Об этом заявил председатель союза вкладчиков Богдан РАФАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Учитывая обязательства нашей страны перед финансовыми донорами и в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, мы, со своей стороны, идем навстречу правительству и готовы заключить с ним соглашение о временной отсрочке (ориентировочно, до 1 февраля 2011 года ) возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка бывшего СССР…», - говорится в открытом обращении Всеукраинского союза обманутых вкладчиков.
Кроме того, союз обратился к руководителям страны с предложением «решительно и настоятельно требовать от правительства Российской Федерации возвращения средств в сумме 183,305 млрд. рублей (советских), которые, согласно Договору о ликвидации Сберегательного банка СССР от 30 октября 1991 года, подписанного в Москве руководителями 13 республик (прибалтийские республики его не подписали), перешли к Украине, в том числе и 84,3 млрд. руб. как межбанковского кредита, который предоставило руководство Сберегательного банка Украины Министерству финансов СССР и Государственному банку СССР под 7% годовых».
Как сообщалось, в июне 2008 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров Украины затронуть перед Российской Федерацией вопрос об урегулировании взаимоотношений по вопросам распределения между государствами обязательств Сберегательного банка СССР перед гражданами и возвращении Украине 84,3 млрд. руб., которые на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины.