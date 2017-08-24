Украинцы отметили незначительное улучшение экономической ситуации в стране за прошедший год – опрос (инфографика)

В процентном соотношении увеличилось количество украинцев, которые считают, что экономическая ситуация в стране за последние 12 месяцев улучшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research.

Так, по состоянию на июнь 2017 года 1% респондентов считает, что экономическая ситуация в стране значительно улучшилась, 6% - немного улучшилась, 21% - не изменилась, 33% - немного ухудшилась, 35% - заметно ухудшилась, 3% затруднились ответить.

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Тогда как на момент предыдущего опроса в апреле 2017 года менее 1% опрошенных видели заметное улучшение экономической ситуации в Украине, а 3% - незначительное улучшение. В то же время три месяца назад 36% украинцев считали, что ситуация незначительно ухудшилась, а 37% отмечали заметное ухудшение экономической ситуации.

Год назад ситуация выглядела еще хуже – в июне 2016 года опрошенные украинцы вообще не заметили значительных улучшений экономической ситуации, только 2% отмечали незначительное улучшение, тогда как 33%отмечали незначительное ухудшение, а 45% - заметное ухудшение.

Опрос проводился социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research по всей Украине (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 9 июня по 7 июля 2017 года путем личного опроса в домах респондентов. В опросе приняли участие 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса.