Гостаможслужба перечислила в бюджет 21 млрд. грн.

Государственная таможенная служба Украины в январе-марте текущего года перечислила денежными средствами в Государственный бюджет налогов и сборов на сумму 20 млрд. 991,7 млн. грн., что составляет 112,2% показателя росписи доходов на данный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня на пресс-конференции председателя Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО.

В сообщении также указывается, что показатель росписи доходов общего фонда Госбюджета выполнен на 92,5% - перечислено 16 млрд. 171 млн. грн. при плане 17 млрд. 477,7 млн. грн., показатель спецфонда бюджета выполнен на 392% - перечислено 4 млрд. 820,7 млн. грн. при плане 1 млрд. 229,7 млн. грн.

Также в пресс-релизе отмечается, что в первом квартале текущего года объем импорта снизился в 2,3 раза.

В частности, в пресс-релизе сообщается, что перечисления НДС в первом квартале т.г. составили 18 млрд. 651,7 млн. грн. (план – 15 млрд. 893,2 млн. грн.), по акцизу – 698,3 млн. грн. (план – 804,5 млн. грн.), по пошлине – 1 млрд. 592 млн. грн. (план – 1 млрд. 952,2 млн. грн.).

По данным Гостаможслужбы, импорт товаров в Украину (без учета объемов газа и сырой нефти) составил 7,3 млн. тонн против 15,7 млн. тонн в первом квартале 2008 года; на сумму 6.7 млрд. долл. против 15,4 млрд. долл.

Также сообщается, что размер среднедневного перечисления таможенных платежей и других налоговых сборов по итогам первого квартала т.г. составил 349,9 млн. грн. или на 2,8% (9,6 млн. грн.) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в феврале Государственная таможенная служба Украины перевыполнила план поступлений в Государственный бюджет на 0,8% - перечислила 6,45 млрд. грн.