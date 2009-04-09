Госбюджет потерял 350 млн. грн. из-за 13% надбавки на импорт

Фактические потери Государственного бюджета от введения 13% надбавки на импорт составили более 350 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО.

По его словам, за 18 дней действия надбавки Госбюджет потерял 406 млн. грн., при этом, выгода, которая была получена в результате введения надбавки и которая была направлена в специальный фонд Госбюджета, составила 52 млн. грн. То есть, фактически бюджет потерял более 350 млн. грн.

А.МАКАРЕНКО отметил, что при введении дополнительных платежей необходимо учитывать все плюсы и минусы, которые возникнут при таком введении.

Также он сообщил, что по итогам первого квартала 2009 года зафиксировано значительное уменьшение ввоза новых автомобилей в Украину. Так, если в первом квартале 2008 года общее количество новых автомобилей, которые были завезены в Украину, составило 79 тыс., то в первом квартале 2009 года - всего 23 тыс. При этом потери Госбюджета составили 1,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, с 25 марта вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине на импорт, кроме автомобилей и холодильников.

Справка УНИАН. Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившим в силу с 6 марта т.г., было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка была введена с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».