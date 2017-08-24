Общая сумма помощи США Украине за последние годы составляет около 750 миллионов долларов - Маттис

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Маттис сообщил, что общая сумма помощи США Украине за последние годы составляет около 750 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта. Это позволяет мне лучше проинформировать (администрацию президента Дональда Трампа - УНИАН) после возвращения и отстаивать то, что, по моему мнению, вам нужно", - заявил Маттис.

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При этом он сказал, что в США недавно приняли решение о предоставлении Украине еще 175 млн долларов на закупку снаряжения для военных, в том числе специального легкого снаряжения.

Таким образом, добавил Маттис, в целом за последние несколько лет помощь США Украине уже составляет около 750 млн долларов.