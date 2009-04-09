8,1 млрд. грн. поступлений в бюджет в апреле вполне реальны

Председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО считает реальным выполнение плана поступлений в Госбюджет на апрель в размере 8,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом он подчеркнул, что данный плановый показатель рассчитывался с учетом прогнозного падения импорта на уровне 10%, при этом фактические падение импорта на сегодня составляет 50%.

Также А.МАКАРЕНКО сообщил, что на 9 апреля т.г. показатель выполнения плана поступлений на апрель составляет 15-20%.

При этом он не смог ответить на вопрос относительно способности Гостаможслужбы выполнить план поступлений на второй квартал 2009 года на уровне 24 млрд. грн., отметив, что в условиях кризиса делать прогнозы на столь длительный период очень трудно.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины в январе-марте текущего года перечислила денежными средствами в Государственный бюджет налогов и сборов на сумму 20 млрд. 991,7 млн. грн., что составляет 112,2% показателя росписи доходов на данный период.

Показатель росписи доходов общего фонда Госбюджета выполнен на 92,5% - перечислено 16 млрд. 171 млн. грн. при плане 17 млрд. 477,7 млн. грн., показатель спецфонда бюджета выполнен на 392% - перечислено 4 млрд. 820,7 млн. грн. при плане 1 млрд. 229,7 млн. грн.

По информации Гостаможслужбы, в первом квартале текущего года объем импорта снизился в 2,3 раза.