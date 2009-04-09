Вкладчики получат компенсации после выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает после президентских выборов возобновить выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Киеве.

«Вы все наблюдали за процессом, видели, когда правительство начало выплачивать по тысяче гривен, как препятствовали, что делали, чтобы не была проведена честная приватизация. Я бы сказала так – по сути, в ручном режиме другие ветви власти, в том числе и другие высокопоставленные чиновники, просто остановили полностью выплаты по тем сбережением людям”, - сказала премьер.

“Мне очень жаль, но я надеюсь, что после президентских выборов у меня появится больше возможностей возвращать людям сбережения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн. По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря 2008 года сумма, выплаченная вкладчикам, составляла 5,857 млрд. грн. В 2008 году в "Сбербанк" за компенсацией обратились 12,523 млн. граждан, а получили компенсацию в размере 1 тыс. грн. 6,388 млн. человек.

Условия выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР в этом году должны быть определены новым постановлением правительства.