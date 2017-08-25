Два российских банка могут потерять доступ к SWIFT из-за санкций – СМИ

Американская компания Finastra, обладающая правами на программное обеспечение для работы с международной системой расчетов SWIFT, отказалась от сотрудничества с двумя российскими банками, попавшими под санкции.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости", со ссылкой на два источника — близкого к банкам и близкого к Finastra.

По данным издания, доступ к SWIFT отключат Российскому национальному коммерческому банку, который сейчас работает преимущественно в оккупированном Крыму и является системообразующим для региона, и Темпбанку.

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Finastra планирует прекратить сотрудничество с этими банками до 31 августа. Банки могут переподключиться к программному обеспечению от самой SWIFT, но для этого нужно заключить договоры и потребуется несколько десятков тысяч долларов. И это нужно сделать до 31 августа.

РНКБ попал под санкции Евросоюза в 2014 году, в следующем году против банка ввели санкции США. Темпбанк находится под санкциями из-за помощи режиму Башара Асада, а также из-за сотрудничества с подсанкционными компаниями и людьми. С недавних пор в Темпбанк была введена временная администрация.