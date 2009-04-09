«Эрсте Банк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 год

ОАО «Эрсте Банк» принял решение не выплачивать дивиденды за 2008 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, на собрании акционеров, которое состоялось 9 апреля т.г., было принято решение направить всю полученную прибыль в 2008 году в размере 1,791 млн. гривень на формирование резервного фонда банка.

Также, по решению акционеров, в состав Ревизионной комиссии банка был введен представитель Erste Group Михаэль ЗЁСТЛ вместо Гельмута ШАЛЬКА.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (до 14 мая 2007 года – АКБ «Престиж») создано в декабре 2005 года и зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 января т.г. составляли 11,03 млрд. грн., обязательства – 9,669 млрд. грн., собственный капитал – 1,37 млрд. грн., уставный капитал – 1,361 млрд. грн.

Чистая прибыль ОАО «Эрсте Банк» в 2008 году составила 1,791 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).