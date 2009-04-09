«Сведбанк» погасил 34 млн. долл. первого транша кредита

«Сведбанк» сегодня погасил 34 млн. долл. транша А синдицированного кредита, привлеченного 10 апреля 2008 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года "Сведбанк" привлек синдицированный кредит на 65 млн. долл.: транш А - в сумме 34 млн. долл. сроком на 1 год по ставке LIBOR+0,85% годовых и транш Б - в сумме 31 млн. долл. сроком на 2 года по ставке LIBOR+1,7% годовых.

Справка УНИАН. ОАО «Сведбанк» основано в 1991 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 15,984 млрд. грн., обязательства – 13,638 млрд. грн., собственный капитал – 2,346 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. 159,1 млн. грн.

Чистая прибыль «Сведбанка» в 2008 году увеличилась более чем в 2 раза – до 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат "Swedbank" (Швеция).