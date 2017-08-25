В Петербурге задержали экс-менеджера банка Жеваго - СМИ

В Петербурге задержан бывший заместитель главы правления банка "Финансы и Кредит" Олег Шапкин, объявленный в международный розыск по делу о растрате.

Читайте такжеСуд разрешил взыскать 230 миллионов с предприятий Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит"

Об этом сообщает российские информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"24 августа был задержан 53-летний гражданин одной [из] сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату. Мера пресечения - арест", - отметили в ведомстве, однако имя арестованного не назвали.

В то же время источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что речь идет о гражданине Украины Шапкине. "Задержан Олег Шапкин 1964 года рождения, находящийся в международном розыске за Украиной в рамках уголовного дела по статье 191.5 УК Украины "Присвоение, растрата имущества", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, бывшего замглавы правления банка "Финансы и Кредит" Шапкина Интерпол объявил в международный розыск в мае 2017 года.

Шапкин занимал пост замглавы правления финучреждения с 2007 года.

Банк "Финансы и Кредит" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являлись компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго. 17 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.