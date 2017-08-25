Порошенко задекларировал 172 тысячи гривень от отчуждения движимого имущества - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко в августе получил 172 000 гривень от отчуждения движимого имущества. Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает # Точно, проект Радио Свобода.

Покупателем движимого имущества Петра Порошенко стал Игорь Мозоль. Гражданин с таким именем идентифицирован в должности директора по экономической безопасности публичного акционерного общества «Киевоблгаз».

Как сообщается на сайте вышеупомянутого предприятия, Игорь Мозоль имеет большой опыт в правоохранительной деятельности, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве и Киевской области, а также возглавлял отдел противодействия преступлениям в бюджетной сфере управления защиты экономики в Киеве департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Правда Игорь Мозоль на протяжении последних месяцев не вносил изменений в декларации.

Кроме того, в августе президент Петр Порошенко задекларировал 1231190 гривень процентов по своим депозитным счетам в «Международном инвестиционном банке». По данным Нацбанка, на январь 2017 Порошенко является акционером этого финансового учреждения, совокупно ему принадлежат 60% этого банка.