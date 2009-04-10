Золото в мире дорожает

Золото дорожает в Европе в четверг за счет ослабления курса доллара США по отношению к евро, но объем торгов невысок перед предстоящими пасхальными праздниками, сообщает Рейтер..

Платина и палладий выросли в цене до максимумальных за многие месяцы уровней, так как слухи о новых торгуемых индексных фондах, обеспеченных металлами платиновой группы, подстегнули спрос со стороны инвесторов.

На европейских торгах стоимость золота на 15.15 МСК составила $884,35/885,85 за унцию по сравнению с ценой закрытия среду в $879,55. Платина в четверг выросла в цене до полугодового максимума в $1.210 за унцию, а на 15.15 МСК стоила $1.200/1.200 против $1.174,50 при закрытии в среду.

Палладий подорожал до $234,50 - высшего уровня с конца сентября 2008 года, а на 15.15 МСК стоил $233,50/238,50 против $230,50.

"Думаю, активность на рынке золота будет невысока", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг. "Страх подстегивал рынок, так что если страх уменьшится, инвесторам не нужно будет много золота".

Росту цены платины и палладия способствуют надежды инвесторов на рост спроса во втором полугодии, сказал Вайнберг.

"Сейчас спрос на новые автомобили не растет, но это значит, что увеличивается потенциал роста в будущем. Все ожидают роста спроса во втором полугодии".

Платина широко используется в производстве автомобильных катализаторов.

Серебро на 15.15 МСК стоило $12,30/12,37 за унцию против $12,25 при закрытии в среду.