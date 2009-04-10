Доллар в мире вырос к евро и иене

Курс доллара на азиатских торгах в пятницу продолжал подниматься к евро и иене благодаря ралли на Уолл-стрит, вызванному радужным прогнозом американского банка Wells Fargo, сообщает Рейтер..

Торги в Азии, по всей видимости, будут проходить вяло, поскольку большинство крупнейших площадок мира закрыты на празднование Пасхи.

В четверг индексы на американском фондовом рынке прибавили от трех до четырех процентов, поскольку банковский сектор воспрял после обещания Wells Fargo сообщить о рекордной квартальной прибыли.

"Инвесторы закрывали позиции перед пасхальными выходными... Сегодня рынок следует за акциями", - сказал Масафуми Ямамото из Royal Bank of Scotland.

К 9.06 МСК курс доллара к иене, поколебавшись, остановился близ уровня закрытия в США накануне - на отметке в 100,40 единицы японской валюты. В четверг он прибавил 0,8 процента. На этой неделе доллар дотянулся до полугодового максимума в 101,45 иены.

Курс евро к доллару снизился на 0.3 процента до 1,3139 долл.

Причиной тому стало заявление президента Европейского Центробанка Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ все еще в состоянии понизить ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в 1,25 процента годовых, который является историческим минимумом.