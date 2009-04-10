Учетная ставка в Англии осталась на 0,5%

Банк Англии оставил учетную ставку, по которой он выдает кредиты коммерческим банкам, на прежнем рекордно низком уровне - 0,5%, сообщает Би-би-си.

С октября прошлого года, когда ставка составляла 5%, банк принимал решение о ее снижении уже шесть раз.

Главный экономист Торговой палаты Британии Дэвид Керн заявил, что "при практически нулевой процентной ставке, дальнейшее ее снижение не принесет никакой пользы".

Центробанк также решил предпринять дополнительные шаги для оживления британской экономики, переживающей рецессию: он намерен дополнительно "влить" в банковскую систему 75 млрд. фунтов (около 100 млрд. долларов).

Пока банк Англии направил в экономику 26,4 млрд. фунтов путем покупки ценных бумаг.

Однако в соответствии с распоряжением британского министра финансов Алистера Дарлинга, общая сумма вливаний, при необходимости, может быть увеличена вдвое - до 150 млрд. фунтов.

Без печатного станка

Идея такого подхода заключается в том, что с увеличением денежной массы коммерческие банки могут начать охотнее выдавать кредиты.

Этот метод иногда ошибочно принимают за печатание денег, но Банк Англии не будет обращаться к печатному станку, а предоставит эти деньги путем покупки ценных бумаг.

Похожие меры предпринимались в Японии в начале десятилетия, однако их эффективность вызывает споры.

По словам Керна, увеличение денежных средств таким способом пока не достигло желаемого результата.

"Банк Англии должен четко заявить, какого именно объема увеличения денежной массы он намерен добиться", - отметил он.