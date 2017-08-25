Кубив обещает вовремя подать в Раду проект госбюджета на 2018 год

Проект государственного бюджета на 2018 год уже согласован в структуре баланса со всеми министерствами и будет подан на рассмотрение Верховной Рады в установленные законодательством сроки - до 15 сентября 2017 года.

Читайте такжеУкраина и Португалия возобновят работу комиссии по экономическому сотрудничеству в 2018 году - КубивКак передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

«На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и проведено совместное совещание с президентом, премьер-министром, главой Верховной Рады и представителями Верховной Рады, чтобы мы представили бюджет вовремя - 15 сентября 2017 года», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле на чало работу над проектом бюджета на 2018 год.

Кабинет министров 14 июня впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП. При этом резолюция базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме. Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

При этом на дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.