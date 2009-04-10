Список "налоговых оазисов" опустел

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не будет больше вести "черный список" стран, нарушающих международные обязательства в области налогообложения, сообщает Немецкая волна.

Как сообщили журналистам во вторник, 7 апреля, в штаб-квартире ОЭСР в Париже, четыре страны, попавшие в реестр "налоговых оазисов", - Коста-Рика, Уругвай, Малайзия и Филиппины – обещали в будущем придерживаться международных стандартов. Поэтому все четыре страны были вычеркнуты из "черного списка", составленного согласно решениям прошедшего в Лондоне антикризисного саммита 20 ведущих развитых государств и стран с переходной экономикой.

"Серый список" сохранили

В то же время сохраняется составленный ОЭСР так называемый "серый список", в который попали страны, которые, хотя и обязались выполнять международные договоренности в области налогов, однако не подписали соответствующие соглашения в рамках ОЭСР, отмечает агентство Reuters. К числу таких государств относятся, в частности, Люксембург, Австрия, Бельгия, а также Швейцария и Лихтенштейн.

Штайнбрюк продолжит борьбу с "налоговыми оазисами"

Между тем министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) заявил в интервью, которое публикует в среду, 8 апреля, берлинская газета Tageszeitung, что продолжит решительную борьбу против "налоговых оазисов" и после упразднения "черного списка". Министр подчеркнул, что данные странами обещания о лучшей кооперации в налоговых вопросах необходимо быстро претворить в жизнь.

Среди государств, на которые необходимо и далее оказывать давление, Штайнбрюк в первую очередь называет Швейцарию. Министр уже несколько месяцев ожесточенно спорит с правительством в Берне по налоговым вопросам и требует, чтобы Швейцарская Конфедерация предоставила немецкой стороне сведения о гражданах ФРГ, укрывающие свое состояние от налогов в швейцарских банках.