Доллар на ММВБ вырос на 10 копеек

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск пятницы вырос на 10 копеек по сравнению с четвергом - до 33,63 рубля с 33,53 рубля, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.