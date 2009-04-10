Доллар на ММВБ вырос на 10 копеек
11:00, 10 апреля 2009Финансы
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До 33,63 рубля с 33,53 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск пятницы вырос на 10 копеек по сравнению с четвергом - до 33,63 рубля с 33,53 рубля, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..
Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.
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