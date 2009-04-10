Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок - 8,0175/8,0850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2365/0,2400.

В Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,3130/32 (четверг - 1,3287/89).

9 апреля Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками 7,7000/7,9000.