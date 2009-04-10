Межбанк: доллар открылся ростом
11:40, 10 апреля 2009Финансы
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Котировки 8,0175/8,0850 грн./долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок - 8,0175/8,0850 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2365/0,2400.
В Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,3130/32 (четверг - 1,3287/89).
9 апреля Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками 7,7000/7,9000.
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