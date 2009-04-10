Ющенко: Кабмину и НБУ следует возобновить сотрудничество с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Национальный банк Украины обеспечить принятие решений для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Баку, где находится с официальным визитом.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня, после возвращения в Киев, он проведет встречу с руководством миссии МВФ.

По словам Президента, МВФ должен получить от правительства и Нацбанка решение о тех подходах, которые позволят возобновить финансирование со стороны фонда.

Он напомнил, что из-за неконструктивного подхода ранее миссия МВФ покинула Украину, и Украина таким образом потеряла очередной платеж. Сейчас, отметил Президент, «очень важно, чтобы правительство обеспечило решение тех вопросов, по которым они раньше колебались». «Призываю и правительство, и НБУ действовать не популистски, действовать профессионально», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, речь идет о нескольких блоках вопросов. Первый из них – необходимость внесения изменений в госбюджет с целью обеспечить финансовую стабильность государства. Он напомнил, что, по оценкам МВФ, несбалансированность бюджета на текущий год составляет 50 млрд. грн.

«Выйти на баланс – это первоочередная задача Кабинета министров Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Еще одним вопросом, который нужно решить, В.ЮЩЕНКО назвал сбалансированность бюджета НАК «Нафтогаз Украины». Он в очередной раз подчеркнул, что необходимо провести глубокое реформирование этого сектора.

Кроме того, Президент отметил необходимость сбалансирования Пенсионного фонда. По его словам, как и в случае с «Нафтогазом Украины», вопрос стоит: или найти необходимые технические средства, или провести серьезные реформы.

В.ЮЩЕНКО обратился с призывом к парламенту «найти мужество и обеспечить решение по модернизации этих секторов». Он сказал, что надеется на решение этих проблем Верховной Радой в начале следующей недели.