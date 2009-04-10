Межбанк: к 12:00 доллар дешевеет

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0175/8,0850, к 12:00 цены снизились до 8,0100/8,0300 грн./долл. по сравнению с 8,0135/8,0475 грн./долл. к закрытию торгов в четверг.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2400, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2385, тогда как вчера котировки закрылись на уровне 0,2387/0,2397.

В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 33,5890 (+0,0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3130/1,3132, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся индикативными котировками 10,5220/10,5780 против 10,6445/10,6955 к закрытию вчерашних торгов.