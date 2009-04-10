Рейтинг АБ «Энергобанк» повышен до uaА

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга АБ «Энергобанк» (г. Киев) и выпуска именных процентных облигаций (серия В) на сумму 65 млн. грн. сроком обращения по 19 ноября 2013 г. с уровня uaВВВ+ до уровня uaА-.

Прогноз рейтинга изменен на стабильный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Кредит-Рейтинг», переданном УНИАН.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность АБ «Энергобанк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Справка УНИАН. Акционерный банк “Энергобанк” основан 31 октября 1991 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 1,232 млрд. грн., обязательства - 1,023 млрд. грн., собственный капитал - 208,699 млн. грн.

В 2008 году банк получил чистую прибыль 14,360 млн. грн.

Размер уставного капитала банка на 14 января 2009 года составлял 219,451 млн. гривень.

Прямое участие ЗАО «Национальная резервная корпорация» (Россия) в "Энергобанке", по состоянию на 26 февраля, составляет 97,0888%.