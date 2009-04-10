Банк России повысил курс доллара

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 11 апреля, вырос по сравнению с 10 апреля на 9,75 копейки, курс евро - снизился на 42,53 копейки, свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИАНовости..

ЦБ установил курс доллара с 11 апреля на уровне 33,6309 рубля, курс евро - на отметке 44,1607 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу составляет 38,37 рубля против 38,51 рубля в четверг.

Банк России объявил о завершении с 23 января управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей-41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).