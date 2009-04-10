США выйдет из рецессии во второй половине года

Экономика Соединенных Штатов Америки выйдет из состояния рецессии во второй половине текущего года, когда в должной мере восстановятся потребительский спрос и рынок недвижимости. К таким выводам привели результаты исследования, проведенного Blue Chip Economic Indicators, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Отчет об опросе независимых экономистов, выпущенный исследовательским агентством в пятницу, показывает, что 86% респондентов верят в то, что экономический спад завершится во второй половине 2009 г.

"Реальный ВВП сокращался очень высокими темпами в течение I квартала и будет продолжать сокращаться во II квартале, хотя и чуть медленнее. В III и IV кварталах нас ждет весьма умеренный положительный рост", - говорится в отчете. За год ВВП США должен упасть на 2,6%.

Экономике США, находящейся в состоянии рецессии уже 16 месяцев, будет, как ожидается, дан толчок в виде увеличения потребительских расходов населения, а также улучшения состояния на строительном рынке и увеличения экспорта.

Исследование BCEI показывает также, что, несмотря на некоторое улучшение общего положения в американской экономике, в стране будет расти уровень безработицы как в текущем году, так и в следующем. В марте ее уровень достиг 8,5% - наивысший показатель за последние 25 лет. Опрошенные эксперты предрекают, что на пике уровень безработицы составит 9,8%.