Госфинуслуг предлагает рефинансировать кредитные союзы

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует рефинансирование кредитных союзов. Об этом говорится в сообщении комиссии.

"Госфинуслуг настаивает на первоочередном решении вопроса оперативного внедрения механизмов текущего рефинансирования с определением коммерческого банка, который при согласовании с Госфинуслуг будет предоставлять кредитным союзам кредиты для поддержки их ликвидности и восстановления платежеспособности", - говорится в сообщении.

С этим предложением комиссия уже обратилась к Национальному банку.

Госфинуслуг также выражает обеспокоенность отсутствием надлежащей финансовой поддержки небанковских финансовых учреждений.

Напомним, Госфинуслуг выступает за создание при Нацбанке фонда гарантирования страховых выплат для размещения резервов страховых компаний и осуществления ими своевременных выплат.

Нацбанк с целью поддержки ликвидности банков в марте проводил операции по рефинансированию банков на общую сумму 14,5 млрд грн. Львиная доля (10,1 млрд грн) из выделенного рефинансирования была предоставлена 25 банкам в рамках программы их финасового оздоровления.

На данный момент Нацбанк рефинансирует только банковские учреждения Украины.

По материалам Украинiських новин