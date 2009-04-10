Падение китайского экспорта замедлилось

Экспорт китайских товаров падает пятый месяц подряд. В марте он составил 90,29 млрд. долл., что на 17,1% меньше, чем год назад. Об этом сообщает k2kapital со ссылкой на агентство Xinhua, цитирующее данные статистического бюро Главного таможенного управления КНР.

В феврале, по отношению к предыдущему году, китайский экспорт сократился на 25,7% - худший показатель за десятилетие.

В марте импорт товаров в Китай упал на 25,1% до уровня 71,73 млрд. долл. В феврале падение составило 24,1%.

Торговый профицит таким образом составил 18,56 млрд. долл. В феврале его значение было на уровне 4,84 млрд. долл.