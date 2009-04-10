Казахский «БТА Банк» уменьшил свою долю в украинском «БТА Банке»

Акционерное общество «БТА Банк» (Казахстан) уменьшило свою долю в уставном капитале ОАО «БТА Банк» (Киев) с 49,9883% до 9,9975% акций. Об этом говорится в сообщении украинского банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«В соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг ОАО «БТА Банк», который был получен эмитентом 9 апреля 2009 года, пакет голосующих акций, принадлежащий акционеру АО «БТА Банк» (Казахстан) уменьшился до 9,9975% - стал меньше 10% голосующих акций», - говорится в сообщении.

При этом ни в украинском, ни в казахстанском банках пока не уточнили причины и детали изменений в структуре акционеров ОАО «БТА Банк».

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года казахстанский «БТА Банк» увеличил свою долю в украинском «БТА Банке» на 39,99% - до 49,99%

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.