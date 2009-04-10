Госфинуслуг призывает КС соблюдать права своих вкладчиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предостерегает кредитные союзы от нарушения прав своих вкладчиков и подчеркивает, что приоритетом ее деятельности является защита интересов потребителей финансовых услуг как в целом на рынках небанковских финансовых услуг, так и непосредственно в сфере деятельности небанковских кредитных учреждений.

Об этом говорится в обращении Госфинуслуг к небанковским кредитным учреждениям, членам кредитных союзов, участникам и вкладчикам других небанковских кредитных учреждений, текстом которого располагает УНИАН.

В обращении указывается, что Госфинуслуг в рамках своих полномочий будет осуществлять меры по устранению нарушений конституционных прав граждан на хранение, сбережение и возврат средств, которые были вложены в небанковские кредитные учреждения, в частности: снятие каких-либо ограничений на выполнение небанковскими кредитными учреждениями договорных обязательств по хранению, сбережению и возврату средств; применение жестких мер влияния на небанковские кредитные учреждения в случае нарушения ими договорных и других обязательств перед членами кредитных союзов, участниками и вкладчиками других небанковских кредитных учреждений; создание благоприятных условий для стабилизации финансового состояния и деятельности в целом для тех небанковских кредитных учреждений, которые «не на словах, а на деле демонстрируют приоритетность соблюдения интересов потребителей финансовых услуг».

Госфинуслуг подчеркивает, что 26 марта т.г. комиссия отменила свое распоряжение №1203 от 15 октября 2008 г. «О временных мерах по обеспечению стабильной деятельности кредитных союзов» и №1236 от 23 октября 2008 г. «О внесении изменений в распоряжение Госфинуслуг от 15 октября 2008 года №1203». Распоряжением №1203 был введен мораторий на досрочное расторжение депозитных договоров членами кредитных союзов.

«Таким образом, никаких ограничений для выполнения договорных и других обязательств перед членами, вкладчиками у кредитных союзов на сегодня не существует. Невыполнение договорных обязательств является прямым нарушением конституционных прав граждан, порядка предоставления финансовых услуг», – подчеркивает Госфинуслуг.

В случае выявления таких нарушений Госфинуслуг будет применять санкции в отношении таких КС.