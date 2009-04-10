Корень назначен первым зампредседателя Госфинуслуг

Кабинет министров Украины назначил Сергея КОРЕНЯ первым заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, решение принято на основании распоряжения №340-р от 2 апреля т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 марта т.г. назначил Виктора СУСЛОВА председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг вместо Валерия АЛЕШИНА.

В.СУСЛОВ уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.

В.АЛЕШИН занимал пост председателя Госфинуслуг с 7 июня 2006 года.

Справка УНИАН. Сергей КОРЕНЬ с мая 2005 года по май 2007 года занимал должность члена Госфинуслуг – директора департамента страхового надзора.