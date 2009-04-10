Кредитование реального сектора начнется не ранее конца лета

Процесс кредитования реального сектора экономики начнется не ранее чем в конце лета – в начале осени.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.

По его мнению, это связано с тем, что лишь небольшая часть средств рефинансирования, которые выделяет Национальный банк на поддержку ликвидности банков, направляется на кредитование. Кроме того, продолжается отток средств с банковских депозитов.

«В ближайшие несколько месяцев коммерческие банки будут сосредотачиваться на кредитовании юридических лиц, а ближе к концу года начнется кредитование физлиц. В первую очередь это будет ипотека, потом – автокредитование, а потом уже ритейл – выдача наличных, кэш-кредитование», – сказал Н.ИВЧЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день коммерческие банки очень осторожно относятся к кредитованию. «В текущей ситуации им выгоднее кредитовать юридических лиц, нежели физических. Оценить платежеспособность юридического лица намного легче и контролировать дальнейшее использование им кредита. Кроме того, взыскать задолженность с юрлица легче, чем с физлица», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Дело» (№ 57 от 9 апреля), в марте чистый отток депозитов населения из банков составил 4,8 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем в феврале т.г.