Страховщики сократили продажу полисов ОСАГО

Украинские страховые компании по итогам января-февраля 2009 года продали 1 млн. 308,647 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 14% меньше, чем в январе-феврале 2008 года (1 млн. 519,548 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-феврале 2009 года уменьшилась по сравнению с январем-февралем 2008 года на 14% – со 279 млн. 893,929 тыс. грн. до 239 млн. 730,478 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 43% – с 54 млн. 091,603 тыс. грн. до 77 млн. 430,426 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 28 февраля 2009 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты потерпевших) составила 909 млн. 824,337 тыс. грн.

По данным Бюро, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец февраля 2009 года вошли: ОАО НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», УАСК «АСКА», ЗАО «СК «Провидна», ЗАО «СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АСК «ИНГО-Украина», ЗАО «ПРОСТО-страхование», ОАО «СК «Универсальная».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО СК «Провидна», ЗАО СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ОАО СК «Универсальная», УАСК «АСКА», ЗАО «СК «АХА Страхование», СОДО «Глобус».

Справка УНИАН. Украинские страховые компании в 2008 году продали 6 млн. 715,872 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 56% больше, чем за 2007 год (4 млн. 318,536 тыс. полисов).