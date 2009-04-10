Нужно срочно создать механизм рефинансирования кредитных союзов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) отмечает необходимость оперативного создания механизма рефинансирования кредитных союзов.

Об этом говорится в обращении Госфинуслуг к небанковским кредитным учреждениям, членам кредитных союзов, участникам и вкладчикам других небанковских кредитных учреждений, текстом которого располагает УНИАН.

«Госфинуслуг настаивает на первоочередном решении вопросов по оперативному внедрению механизмов текущего рефинансирования с определением уполномоченного коммерческого банка, который по согласованию с Госфинуслуг будет предоставлять кредитным союзам кредиты с целью поддержки их ликвидности и восстановления платежеспособности», - говорится в обращении.

Также сообщается, что Комиссия, учитывая отсутствие какой-либо финансовой поддержки небанковских кредитных учреждений со стороны государства в условиях тяжелой кризисной ситуации, сложившейся в финансовом секторе, обратилась к Национальному банку Украины с предложением разработать программу совместных действий по преодолению кризиса в небанковском финансовом секторе.