Без второго транша кредита МВФ гривня может снова упасть

Если Украина не получит второй транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), то гривня может упасть до 8,50-8,70 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.

При этом эксперт выразил уверенность, что Украина получит второй транш кредита МВФ, сумма которого составит 1,8 млрд. долл.

«Мы уже приняли часть необходимых законов для того, чтобы получить транш, но несмотря на то, что некоторые законы еще не приняты, вероятность получения кредита остается очень большой. При таком развитии событий в ближайшие два месяца доллар дороже чем 8,20-8,30 грн. стоить не будет», – говорит Н.ИВЧЕНКО.

Он также отметил, что для Украины будет критическим приостановление сотрудничества с фондом.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия. В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет Министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.